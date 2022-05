Inzaghi: «Ho già vinto uno scudetto quando ero due punti dietro». Le parole del tecnico dell’Inter

Ecco le parole di Simone Inzaghi a Dazn al termine della sfida vinta dall’Inter contro il Cagliari:

CAGLIARI – «Bisognava fare una partita seria, dopo la vittoria dl Milan non era semplice e la squadra ha fatto molto bene. E non era scontato dopo la fatica di mercoledì. Sarà un’ultima giornata aperta per ogni obiettivo, dobbiamo crederci fino alla fine e vogliamo giocarci le nostre chance. Ho vinto uno Scudetto quando ero due punti dietro, con la Juve battuta a Perugia, dunque non bisogna mai mollare»

LAUTARO – «Ora è arrivato a 25, nelle ultime settimane non ha più sbagliato una partita. Lui è un fuoriclasse, per noi è importantissimo, gliel’avevo detto che avrebbe fatto tantissimi gol»

PARTITA DA RIGIOCARE – «L’andata con il Liverpool è quella che rigiocherei»