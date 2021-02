Inzaghi non si accontenta: «Dovevamo chiuderla prima» – VIDEO

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria della Lazio contro la Sampdoria. Le sue parole

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria della Lazio contro la Sampdoria. Queste le sue parole.

PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA LAZIO VAI SU LAZIONEWS24

SODDISFATTO – «Sono molto soddisfatto, temevo molto questa partita. Sapevamo di incontrare un avversario in salute e con giocatori importanti. Abbiamo fatto un’ottima gara, nel primo tempo dovevamo chiudere facendo il secondo gol. Nei secondi 45′ abbiamo sofferto un po’ troppo. Ma credo che in questa Serie A non ci siano partite in cui non soffri».