Inzaghi su Milinkovic-Savic: «Mai posto un problema»

Il tecnico della Lazio Inzaghi ha elogiato pubblicamente la prestazione di Milinkovic-Savic contro l’Inter

Simone Inzaghi ha elogiato le prestazioni di Sergej Milinkovic-Savic dopo la vittoria dell’Olimpico sull’Inter: «Le aspettative si sono alzate tantissimo. A lui chiedo tantissime quantità oltre alla qualità».

«Lui non ha mai posto un problema: è un ragazzo volenteroso, ha fatto tantissime partite ottime dove magari non ha segnato. Per noi è un giocatore importantissimo», ha concluso il tecnico della Lazio ai microfoni di Sky Sport.