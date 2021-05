Ipswich Town, Ed Sheeran nuovo sponsor: la sua faccia sulle maglie

Prima volta storica nel calcio: il volto di un cantante sarà sulle maglie di una squadra. Ed Sheeran aiuta così l’Ipswich Town

In un calcio che discute di Super League e di visione elitaria, arriva una notizia che va controcorrente. Ed Sheeran, star mondiale della musica, presterà il suo volto alla sua squadra del cuore ovvero l’Ipswich Town.

Ed Sheeran, cantante classe 1991, è da sempre tifoso della squadra del club che milita in Football League One e dalla prossima stagione il suo volto sarà sulle maglie da gioco come sponsor: «Il Club è una parte importante della comunità e questo è il modo di mostrare il mio sostegno», le sue parole al sito della squadra.