Isco verso il Konyaspor: parola del vicepresidente del club

Isco, ex giocatore del Real Madrid e ora svincolato, sarebbe molto vicino all’approdo in Turchia nel Konyaspor. Parola del vicepresidente del club, Mehmet Akcan, ai microfoni di AS.

PAROLE – «È vero, siamo in trattativa con Isco e posso dire che sta procedendo bene. Non siamo ancora sicuri di aver raggiunto un accordo, altrimenti lo diremmo apertamente. Stiamo facendo tutto il possibile per arrivare alla firma. Siamo fiduciosi».