Italia, Bonucci ko: il difensore non recupera dall’infortunio

Italia, si ferma anche Leonardo Bonucci, il difensore è ancora alle prese con gli infortuni: il difensore tornerà a Torino dopo la partita con il Napoli

L’Italia perde un altro giocatore: Leonardo Bonucci non sarà disponibile per infortunio per il doppio confronto con Inghilterra e Malta per le qualificazioni ad Euro 2024.

Il difensore, come riportato da Gianluca Di Marzio, tornerà a Torino dopo la sfida degli Azzurri contro l’Inghilterra, in cui da indisponibile, accompagnerà la squadra.