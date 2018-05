Costacurta su Mancini: «Non l’ho mai visto così felice»

A pochi minuti da Italia-Arabia Saudita, il subcommissario della FIGC, Alessandro Costacurta, ha parlato del neo ct della Nazionale

Alessandro Costacurta, subcommissario della FIGC, a pochi minuti dal fischio d’inizio di Italia-Arabia Saudita, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport: «Non ho mai visto Mancini così felice. Lo conosco dal 1984, ma mai l’avevo visto così. Se è l’antridepressivo per questa nazionale? In questo momento posso dire di sì. La Nazionale? Credo ci sia la qualità per tornare ad alti livelli. Lo dico dopo aver fatto un confronto con quella dove giocavo io».

L’ex difensore del Milan ha continuato: «Cos’altro bisogna fare? Probabilmente ci sarà un’assemblea democraticamente eletta e di conseguenza un nuovo presidente. Naturalmente credo che si navigherà un po’ a vista. Dal punto di vista sportivo abbiamo provato ad intervenire, ma credo ci sia ancora altro da fare. Il Commissariamento? Il nostro mandato termina ad inizio agosto e non ci resta tanto tempo».