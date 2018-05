Italia-Arabia Saudita, amichevole internazionale 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Manca poco al fischio d’inizio dell’amichevole in campo neutro ˗ a San Gallo in Svizzera ˗ tra Italia e Arabia Saudita, un incontro inedito nella storia delle due nazionali. Sebbene sia un test utile soltanto ai sauditi, in vista dell’imminente debutto contro la Russia per l’inaugurazione dei mondiali, quella di stasera diventa una partita importante e determinante anche per i quattro volte campioni del mondo dell’Italia. Importante in quanto segna il debutto ufficiale sulla panchina azzurra di Roberto Mancini, per la prima di capitan Bonucci, ormai sostituto ufficiale dell’ex capitano Buffon, per l’esordio o il ritorno di elementi del nuovo ciclo; in tutto ciò, sarà determinante, altresì, per il ranking: una vittoria consentirebbe di riportare punti, dopo 4 gare senza vittoria. Tra poco le formazioni ufficiali e la cronaca live del match

Italia-Arabia Saudita: diretta live e sintesi

Italia-Arabia Saudita: formazioni ufficiali

Italia-Arabia Saudita: probabili formazioni e pre-partita

Dopo dodici anni l’Arabia Saudita torna a disputare un mondiale ma, soprattutto, a sorprendere è l’assenza nella fase finale della Nazionale quattro volte Campione del Mondo, guidata dal neo tecnico, Roberto Mancini. I Falchi Verdi hanno l’occasione, dopo il netto 4˗0 rimediato a marzo dal Belgio ma anche dopo i sorprendenti 2˗0 ottenuti contro Grecia e Algeria, di testare la forma in vista del debutto contro la Russia nella partita inaugurale dei Mondiali 2018. Per l’occasione, il CT Juan Antonio Pizzi è pronto a schierare la formazione tipo, che potrebbe debuttare giovedì 14 giugno.

Sebbene all’apparenza possa sembrare una passeggiata, la Nazionale azzurra, in vista dell’unico obiettivo perseguibile a partire da stasera ˗ e cioè conquistare punti nel ranking FIFA ˗, ha il compito di mettere in mostra tutta la superiorità tecnica e qualitativa, nel tentativo di dar sfoggio a una prestazione convincente e vincente. Quella di questa sera, inoltre, sarà una gara memorabile anche per due eventi segnanti: il debutto di Mancini sulla panchina azzurra e la prima partita senza Buffon. Per l’occasione, dunque, il neo CT sembra intenzionato ad adottare un 4˗3˗3 offensivo con il tridente d’attacco formato da Verdi˗Balotelli˗Insigne, supportato dal trio Florenzi–Jorginho˗Cristante e la difesa, guidata da Capitan Bonucci, con Zappacosta, Romagnoli e Criscito.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Zappacosta, Bonucci, Romagnoli, Criscito; Cristante, Jorginho, Pellegrini; Verdi, Balotelli, Insigne. Ct: Roberto Mancini

Arabia Saudita (4-3-3): Al Mosailem; Al Mowalad, Omar Hawsawi, Osama Hawsawi, Al Shahrani; Al Jassim, Al Faraj, Al Muwallad; Al Dawsari, Al Sahlawi, Bahebri. Ct: Juan Antonio Pizzi

Italia-Arabia Saudita: i precedenti del match

La sfida di questa sera tra Italia e Arabia Saudita sarà un vero e proprio inedito della storia calcistica di queste due nazioni. Mai, né in amichevoli né in partite ufficiali, le due nazionali si erano scontrate. Inoltre, quella di stasera sarà anche la prima volta dell’Italia nella città svizzera, dopo le gare disputate a Basilea, Berna, Ginevra, Losanna, Lugano e Zurigo. Si tratta della 390° amichevole della nazionale azzurra, con un bilancio di 187 vittorie, 113 pareggi e 89 sconfitte. L’Italia viene da 4 partite senza successi ˗ gli ultimi due risultati amichevoli parlano, infatti, di una sconfitta contro l’Argentina e un pareggio contro l’Inghilterra. Per quanto riguarda le statistiche individuali, va ricordato che Mancini è l’11° CT ad aver vestito questo ruolo, dopo aver militato nella nazionale da giocatore: prima di lui, infatti, si ricordano Carcano, Ferrari, Bernardini, Bearzot, Maldini, Zoff, Trapattoni, Donadoni, Conte e Di Biagio. Negli ultimi 44 anni, soltanto 4 allenatori sono riusciti a collezionare una vittoria al debutto: Vicini, Maldini, Zoff e Conte.

Italia-Arabia Saudita: l’arbitro del match

Sarò il giovanissimo Sandro Scharer l’arbitro designato dalla FIFA a dirigere l’amichevole pre˗mondiale tra Italia e Arabia Saudita, in programma questa sera alle 20.45 allo stadio Kybunpark di San Gallo (Svizzera). Il direttore di gara svizzero ˗ classe ’88, originario di Buttikon (piccolissimo comune svizzero appartenente al cantone Argovia) e insegnante di professione ˗ è diventato “internazionale” nel 2015, debuttando nelle qualificazioni di Europa League tra Elfsborg e Lahti nel luglio del 2009. Il 31 maggio 2017, dopo aver arbitrato alcune gare di Nazionali giovanili, debutta tra le Nazionali maggiori, dirigendo un’amichevole tra Empoli e San Marino, per poi arbitrare, a pochi giorni di distanza, Belgio˗Repubblica Ceca.

Italia-Arabia Saudita Streaming: dove vederla in tv

Italia-Arabia Saudita sarà trasmessa a partire dalle ore 20.45 in chiaro sulle frequenze di Rai 1. Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite app RaiPlay e sul sito dedicato raiplay.it.