Italia Femminile, Soncin: «L’obiettivo è passare il turno, abbiamo le caratteristiche per far male alla Spagna»

Le parole di Andrea Soncin, commissario tecnico dell’Italia Femminile, in vista della sfida decisiva dell’Europeo delle Azzurre contro la Spagna

Alla vigilia della sfida decisiva contro la Spagna, valida per l’accesso ai quarti di finale dell’Europeo, il commissario tecnico dell’Italia Femminile Andrea Soncin ha parlato in conferenza stampa, analizzando il momento della squadra, le scelte tattiche possibili e la strategia per affrontare un’avversaria tra le più temibili del panorama europeo. L’allenatore ha sottolineato la duttilità del gruppo azzurro e la consapevolezza acquisita nel percorso fin qui, ribadendo l’obiettivo chiaro: superare il turno. Dopo il pareggio con il Portogallo, Soncin ha analizzato pregi e difetti emersi nella gara, evidenziando quanto la fase offensiva sia stata produttiva ma poco cinica. Contro la Spagna servirà invece massima efficacia nei momenti di possesso. Tanta fiducia nel gruppo, nel lavoro svolto e nella possibilità di scrivere un’altra pagina di storia, pur nel massimo rispetto per la forza dell’avversario. Di seguito le sue parole.

CAMBI TATTICI – «Come squadra abbiamo dimostrato di poter cambiare in funzione della partita, dell’idea strategica che c’è e dell’avversaria che andiamo ad affrontare. In passato abbiamo cambiato già diversi sistemi e per domani vediamo, non ho ancora riflettuto e c’è ancora del tempo e abbiamo provato delle situazioni nuove e diverse. C’è grande consapevolezza perché questa squadra ha tante caratteristiche al suo interno che mi permettono di cambiare. Per ogni partita c’è la ricerca della struttura ottimale per fare la miglior partita possibile».

COME FERMARE LA SPAGNA – «Era un momento differente, una condizione differente. Ma le conosciamo bene e noi siamo cresciute bene e siamo sempre orientate a occuparci della fase di riconquista contro una squadra che gestisce molto il possesso. Dovremo essere molto efficaci quando abbiamo il pallone fra i piedi perché è lì che possiamo determinare la partita, abbiamo caratteristiche, qualità e personalità importanti e ci saranno tante situazioni in cui possiamo fare male alla struttura difensiva delle iberiche. Poi certo c’è massimo rispetto per loro, le abbiamo affrontate diverse volte, ma c’è la convinzione di poter conquistare il passaggio del turno che è il nostro obiettivo».

L’OBIETTIVO DELLE AZZURRE – «Abbiamo un obiettivo che è quello di passare il turno. Cercheremo di fare la nostra partita al massimo consapevoli di avere le caratteristiche per fare male alla Spagna. Poi c’è il massimo rispetto per loro perché hanno tante soluzioni offensive e diventa difficile bloccarle tutte, ma c’è la grande voglia delle ragazze di scrivere la storia».

IL BILANCIO DOPO IL PORTOGALLO – «I numeri rispecchiano l’andamento della partita, ci sono state fasi in cui siamo state in pieno controllo del possesso e abbiamo anche trovato diverse occasioni in attacco e tirato molto in porta. Dal punto di vista offensivo abbiamo raccolto molto meno di quanto abbiamo prodotto e dobbiamo sicuramente migliorare sotto questo aspetto. Poi ci sono stati anche momenti diversi soprattutto con il Portogallo che nel finale ha avuto una reazione importante e noi potevamo essere un pochino più aggressive per prevenire tutti i palloni lanciati in area di rigore, ma fa parte dell’andamento della gara».