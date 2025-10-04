Italia, Gattuso ha scelto il sostituto dell’infortunato Zaccagni: convocato lui da parte del ct della Nazionale azzurra

Una sorpresa e una novità importante nelle convocazioni della Nazionale italiana. Per le prossime cruciali partite, il Gennaro Gattuso ha dovuto far fronte all’infortunio di Mattia Zaccagni, costretto a rinunciare alla chiamata per un problema muscolare. Al suo posto, arriva la prima convocazione in nazionale maggiore per Roberto Piccoli. L’attaccante, attualmente in forza alla Fiorentina, si unisce così alle altre novità del gruppo azzurro, come Nicolò Cambiaghi del Bologna e Hans Nicolussi Caviglia della stessa Viola, testimoniando la volontà del ct di premiare i giovani talenti che si stanno mettendo in luce in Serie A.

Per Piccoli si tratta di un traguardo prestigioso e meritato, che corona un ottimo avvio di stagione con la maglia del club sardo. L’ultima sua apparizione con una maglia dell’Italia risaliva a quasi quattro anni fa, con la selezione Under 21, con cui ha collezionato 4 presenze. Questa chiamata rappresenta il culmine di un percorso di crescita costante per il centravanti classe 2001, che in estate è stato acquistato dalla Fiorentina per una cifra importante, a testimonianza della grande fiducia riposta nelle sue qualità. Il suo nome era stato accostato anche a club esteri come West Ham e Benfica, ma la sua volontà è stata quella di proseguire la carriera in Italia per imporsi definitivamente.

La convocazione è arrivata a causa del forfait di Zaccagni. La Lazio ha chiarito la situazione del suo giocatore con una nota ufficiale, che spiega nel dettaglio la natura del problema fisico. Questo il comunicato del club biancoceleste: “A seguito di un fastidio emerso durante la seduta di allenamento di ieri e dopo un consulto con lo staff medico nella mattinata odierna, si comunica la non disponibilità di Mattia Zaccagni per la gara Lazio–Torino, a causa di un risentimento muscolare a carico dell’adduttore. Il calciatore si sottoporrà lunedì ad accertamenti strumentali per valutare l’entità del problema”.