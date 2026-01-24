Italia, spunta una clamorosa idea di Gattuso per il playoff! Ecco chi potrebbe tornare in Nazionale

Italia, il ct Gattuso prepara una mossa inattesa per il playoff: riemerge un nome storico per gli azzurri, le ultimissime

L’ipotesi di un ritorno di Marco Verratti in Nazionale non è più una semplice suggestione. Gattuso e Buffon, dopo una tappa in Arabia per incontrare Retegui, si sono spinti fino a Doha per parlare con l’ex PSG, segnale evidente che l’idea di reinserirlo nel progetto azzurro è concreta. L’Italia è da tempo priva di un vero regista e, con i playoff alle porte, il ct sta valutando ogni possibilità per colmare il vuoto lasciato dalla storica coppia Verratti‑Jorginho. Il centrocampista, in ottima condizione fisica, avrebbe già dato una disponibilità di massima: “se serve, ci sono”.

La mancata organizzazione dello stage federale ha spinto Gattuso a reinventarsi un percorso alternativo: un tour itinerante tra Italia ed Europa per incontrare personalmente i giocatori, parlarci, osservare da vicino la loro condizione e iniziare a costruire il piano playoff. Un lavoro più psicologico che tattico, pensato per creare connessione e trasmettere idee in un momento in cui il calendario non ha concesso alcun aiuto alla Nazionale. Il ct ha già visitato Retegui e Verratti, e continuerà a muoversi per colmare il vuoto lasciato dall’assenza di raduni ufficiali.

La prossima tappa sarà Londra, dove Gattuso incontrerà gli azzurri della Premier League, tra cui Calafiori, Donnarumma, Udogie, Vicario e soprattutto Chiesa, con cui vuole chiarire la disponibilità alle future convocazioni. A febbraio, il ct proseguirà il suo giro in Italia, passando da Milano, Bergamo, Roma e Napoli per vedere da vicino anche i giocatori di club come Bologna, Juventus, Fiorentina e Cagliari. In attesa della semifinale playoff contro l’Irlanda del Nord, l’Italia prova così a ritrovare un’identità, magari ripartendo proprio da un regista che sembrava ormai fuori dal giro.

