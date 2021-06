Italia, infortunio Chiellini, cosa filtra in vista dell’Austria

Infortunio Chiellini: l’Italia di Mancini prepara gli ottavi contro l’Austria col dubbio legato alle condizioni del capitano azzurro

È iniziata la preparazione dell’Italia di Mancini in vista della partita di ottavi di finale a EURO 2020 contro l’Austria, in programma sabato alle ore 21. Il dubbio è relativo alle condizioni di Giorgio Chiellini.

Come riportato da Sky Sport, non è ancora certo il suo recupero per sabato e il capitano azzurro resta in dubbio. Lo staff medico non vuole rischiare ricadute e Mancini schiererà il difensore solo in caso di pieno recupero. Ulteriori sviluppi sono attesi nei prossimi giorni.