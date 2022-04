Italia, Mancini ha deciso: ancora spazio per Immobile in Nazionale

Il c.t. dell’Italia Mancini avrebbe deciso di dare anche fiducia in Nazionale a Ciro Immobile

Roberto Mancini è convinto che l’Italia debba ripartire da Ciro Immobile. Come riferisce il Corriere dello Sport oggi in edicola, il c.t. avrà presto un colloquio con l’attaccante della Lazio, probabilmente prima della fine del campionato e in tempo per stilare la lista dei convocati per la sfida all’Argentina in Supercoppa del prossimo 1° giugno.

Di seguito ci saranno anche 4 gare di Nations League, due contro la Germania più la rivincita contro l’Inghilterra e l’Ungheria. Immobile, ferito dalle critiche post Macedonia, non pare per ora intenzionato a seguire il consiglio di Sarri, ovvero quello di mollare la Nazionale. Anche un Europeo lo ha già vinto e al prossimo Mondiale avrà 36 anni, Immobile vorrebbe chiudere da protagonista per cancellare la patina ambigua che gli è stata appiccicata con la maglia Azzurra. Ciro non è uno che si arrende facilmente.

