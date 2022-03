Italia, senza Mondiali Mancini pronto a mettersi in discussione... e non solo lui

L’Italia nella sciagurata ipotesi non dovesse partecipare al Mondiale per la seconda volta consecutiva, potrebbe vedere mettersi in discussione Mancini e Gravina

Il Corriere della Sera fa il punto sulla situazione di Mancini e dell’Italia in caso di mancata qualificazione al prossimo Mondiale in Qatar.

Il Ct sarebbe pronto a mettersi in discussione nella sciagurata ipotesi in cui gli azzurri mancassero per la seconda volta consecutiva il Mondiale. Con lui anche Gravina si troverebbe ad avere pressioni sul suo futuro, nonostante abbia detto a più riprese che non darà le dimissioni.