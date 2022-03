Italia, partito il countdown Mondiale: rebus difesa per Mancini

Da oggi parte la spedizione azzurra per giocarsi il Mondiale in Qatar: l’Italia e Mancini con il rebus in difesa

Parte oggi la spedizione dell’Italia di Mancini per giocarsi i prossimi Mondiali attraverso i playoff. Per la sfida contro la Macedonia sarà rebus in difesa, visto che tre quarti della difesa titolare non ci saranno.

Mancini ha perso Di Lorenzo e chiamato De Sciglio. In mezzo Chiellini è tornato titolare contro la Salernitana ma non è ancora al meglio, e Bonucci è ancora alle prese con il recupero. Difesa da reinventare per il Ct che giocherà con Acerbi e Bastoni centrali, Emerson a sinistra mentre a destra potrebbe giocarsi le sue carte anche lo juventino De Sciglio. Lo riporta il Corriere dello Sport.