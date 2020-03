Italia, Mancini: «Zaniolo? Non forzerò il suo rientro dall’infortunio»

Le dichiarazioni rilasciate dal CT della Nazionale Italiana, Roberto Mancini, in merito al lungodegente Zaniolo

Nicolò Zaniolo è al lavoro per recuperare dal terribile infortunio accusato contro la Juventus. Nel frattempo, il CT della Nazionale italiana, Roberto Mancini, ha sottolineato che non metterà alcuna pressione per il ritorno in campo del giocatore.

«Non forzerò il suo rientro dall’infortunio, che si giochi l’Europeo in questa estate o nel 2021. Vediamo come si riprenderà», ha precisato Mancini nel corso di 90° minuto.