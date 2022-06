Italia, Pellegrini leader: «Ha la Nazionale in mano»

Contro l’Ungheria, altra grande prestazione di Pellegrini con la maglia dell’Italia. E gli elogi non mancano

Lorenzo Pellegrini si è preso l’Italia. Dopo il gol contro la Germania, il nuovo 10 azzurro ha timbrato il cartellino anche contro l’Ungheria confermandosi uno dei leader del nuovo corso della Nazionale. Per la Gazzetta dello Sport è lui il migliore in campo con un 7 pieno in pagella.

IL GIUDIZIO – «Secondo gol in due partite e l’impressione che abbia l’Italia in mano. Senza Jorginho e Verratti, con Tonali in panca, tocca a lui: tecnica e imprevedibilità da trequartista, grinta da mediano. Sciupa un’altra rete passando a Gnonto invece di tirare».