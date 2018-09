Il ds juventino Marotta, presente in tribuna per Italia-Polonia, sbadiglia vistosamente guardando gli azzurri

Allo stadio Dall’Ara per l’esordio dell’Italia in Nations League con la Polonia è presente in tribuna anche il direttore sportivo della Juventus Beppe Marotta. Il dirigente nel pre partita ha sottolineato come la questione della fascia da capitano sia ancora un problema da risolvere ma una volta sedutosi sugli spalti non è sembrato particolarmente divertito da quello che succedeva in campo. Marotta infatti è stato ripreso mentre sbadiglia in modo piuttosto vistoso, evidentemente annoiato dalla prestazione degli azzurri. Sicuramente il gol del napoletano Piotr Zielinski, il sesto con la maglia della sua Nazionale, deve aver ridestato il dirigente bianconero.