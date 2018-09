Marotta fa il punto: «Fascia di capitano? Decideremo il 12. Bernardeschi può fare la mezzala»

Beppe Marotta, amministratore delegato della Juventus, presente a Bologna, ha parlato della Nazionale e del calcio italiano

Beppe Marotta, presente a Bologna in occasione della riunione voluta dalla Figc in vista anche della sfida tra Italia e Polonia in programma tra poco al Dall’Ara, ha parlato rispondendo alle domande dei cronisti presenti. Il dirigente della Juventus ha detto la sua sui tanti juventini in Nazionale e anche su Chiellini capitano dell’Italia: «Le tante convocazioni sono motivo di orgoglio per noi. Cristiano Ronaldo non convocato? Siamo qui per parlare della Nazionale italiana e ci sono tanti argomenti. E’ giusto parlare di un nuovo ciclo che sta per iniziare. E’ giusto parlare di formazione e innovazione per valorizzare i talenti italiani. Chiellini capitano? E’ tradizione che i giocatori della Juve siano stati capitani della Nazionale, non dimentichiamoci di Scirea, e siamo orgogliosi di questo».

Marotta ha poi parlato della duttilità di Bernardeschi e della possibile deroga alla Fiorentina per la fascia da capitano dedicata ad Astori: «Bernardeschi mezzala? Io penso che quando ci sia un bravo giocatore gli schemi alla fine si trovano, sta all’allenatore trovare la giusta soluzione. Deroga per la fascia della Fiorentina? Massimo rispetto per questo sentimento che c’è ed è giusto che ci sia. Ne parleremo nel corso del Consiglio che avremo il 12, con il massimo rispetto per questa situazione».