Italia, questa sera gli azzurri scenderanno in campo con una maglia dedicata a Vialli – FOTO

Questa sera allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, l’Italia scenderà in campo nel match valido per le qualificazioni ai prossimi Europei contro l’Inghilterra una maglia speciale per Gianluca Vialli.

All'interno delle maglie che gli #Azzurri indosseranno stasera la dolcissima dedica a Gianluca #Vialli, che a #Napoli, tra l'altro, segnò una strepitosa doppietta nel 2-1 in rimonta contro la #Svezia il 14 novembre 1987.

Un motivo in più per onorare la maglia di… pic.twitter.com/PdYEwZHZv3 — Valerio Iafrate (@ValerioIafrate) March 23, 2023

