Italia U21, Nicolato: «Vogliamo dare giovani a Mancini»

Paolo Nicolato ha dichiarato gli obiettivi della nazionale italiana Under 21: le dichiarazioni del commissario tecnico

Paolo Nicolato, commissario tecnico dell’Italia Under 21, ha parlato ai microfoni di Rai Sport.

«Abbiamo un duplice obiettivo: dare il maggior numero di giocatori a Mancini per la nazionale maggiore, l’altro è quello di qualificarci all’Europeo del 2021. Zaniolo, Kean, Bastoni, Tonali? Sono cresciuti, loro insieme a Pellegrini, sono praticamente gli unici che giocano in Serie A o comunque Premier League con grande continuità. Dobbiamo cercare di trovare un numero più grande di giocatori che militano nelle massime serie. In questo momento attingiamo molto dalla Serie B».