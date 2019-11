Italia Under 21, Cutrone: «Vittoria importante. Mi dispiace per il Milan»

Le parole di Patrick Cutrone, autore di una doppietta da sogno nel 3-0 dell’Italia Under 21 ai danni dell’Islanda

Patrick Cutrone festeggia la vittoria dell’Italia Under 21 sull’Islanda, in un match in cui ha offerto un’ottima prestazione, impreziosita dalle due reti. Ecco le parole raccolte da Tuttomercatoweb.com dell’attaccante azzurro.

ITALIA – «Sono molto felice, soprattutto per la vittoria. Ma era molto importante vincere oggi, dopo un inizio un po’ così ci siamo ricompattati e abbiamo fatto 3 gol».

WOLVERHAMPTON – «Io sto bene fisicamente, mi alleno sempre al massimo e più o meno se non gioco titolare entro. Mi faccio sempre trovare pronto. Sappiamo io e il mister che in Premier bisogna ambientarsi. Lo sto facendo, sto entrando nella filosofia della squadra, mi trovo bene con tutti».

CRISI MILAN – «A me dispiace. Io sono un tifoso del Milan e auguro il meglio alla società: spero che pian piano risalga la classifica e dimostri la sua grandezza».