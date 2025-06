Italia Under 21 eroica e sconfitta: in 9 contro la Germania arriva ai supplementari, poi il sogno finisce

L’Italia Under 21 esce dagli Europei a testa alta: contro la Germania, con due espulsioni, recupera lo svantaggio, poi ai supplementari il gol della beffa

L’Italia Under 21 saluta l’Europeo al termine di una partita emozionante e combattutissima contro la Germania, che conquista l’accesso alla semifinale. Azzurrini sfortunati e poco cinici, soprattutto nel primo tempo: dopo un avvio migliore dei tedeschi, la squadra di Nunziata cresce e crea più occasioni. L’occasione più nitida capita a Gnonto, che non riesce a punire Atubolu su un errore in uscita. Prati sfiora il vantaggio in un paio di occasioni, ma anche Desplanches deve dire la sua salvando su Nubel. Nella ripresa l’Italia trova il vantaggio con una perla di Koleosho, ma la gioia dura poco: prima il pari di Woltemade, poi la rimonta completata da Weiper, con gli azzurri che nel frattempo restano in nove per i rossi a Gnonto e Zanotti, con il secondo dubbio a dir poco. Quando tutto sembra perduto, una punizione magistrale di Ambrosino riporta il punteggio in parità al 95’ e porta il match ai supplementari.

Nei tempi extra, l’Italia stringe i denti in inferiorità numerica e resiste agli attacchi tedeschi, affidandosi alle parate di Desplanches. Ma a tre minuti dalla fine arriva la beffa definitiva: Brown trova Rohl al limite, il suo destro sorprende il portiere azzurro e fissa il 3-2 finale. L’Italia esce dunque ai quarti con grande onore e qualche rimpianto, soprattutto per le tante occasioni sciupate. La Germania, più cinica e lucida nel momento decisivo, affronterà ora la Francia in semifinale. Applausi comunque per la squadra di Nunziata, capace di reagire anche in doppia inferiorità numerica e autrice di una prestazione che, al netto del risultato, conferma talento e carattere.