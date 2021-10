Superlega, l’Italia e altri paesi europei scrivono all’UE

L’Italia e altri 14 paesi auropei hanno scritto una lettera all’UE per opporsi alla nascita della Superlega

L’Italia e altri 14 paesi europei avrebbero mandato una lettera all’UE e alla Corte di giustizia dell’Unione Europea per opporsi alla Superlega. Negli ultimi giorni era trapelate notizie su un nuovo progetto da parte dei membri fondatori e ora quindi paesi europei vogliono combattere la nascita della lega.

Nella lettera – stando a quanto riportato da Politico – verrebbe chiesto di bloccare questa iniziativa, che va contro ai principi inclusivi della comunità europea visto che si tratterebbe di una lega chiusa in stile americano e non aperta come le competizioni UEFA.