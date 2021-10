La Superlega è viva e rilancia: pronto l’annuncio di un nuovo progetto

Pronta una Superlega 2.0, il nuovo progetto potrebbe essere annunciato tra non molto

Secondo il quotidiano tedesco WirtschaftsWoche la Superlega sarebbe pronta a tornare alla ribalta. L’attesa è per la sentenza della Corte di Giustizia europea e poi verrà presentato un nuovo progetto, una sorta di Superlega 2.0, dentro alla quale ci sarebbero già Juventus, Inter e Milan.

La nuova proposta partirebbe da presupposti decisamente diversi da quelli precedenti. Innanzitutto verrebbe tolta la regola dei membri permanenti, ma nella nuova Superlega entrerebbero le squadre in base al piazzamento in campionato. Inoltre sarà possibile qualificarsi da tutte le manifestazioni europee e verrà creato un secondo campionato sempre da 20 squadre. Fonti vicine agli organizzatori della Superlega avrebbero detto: «Ci impegniamo affinché il format proposto per la Super League europea abolisca il concetto di membri permanenti e sia aperto a tutti i club europei»