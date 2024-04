PSG, Al-Khelaifi: «Superlega? Ecco cos ho detto a Laporta...»

Le parole di Nasser Al Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain, sulla questione Superlega. I dettagli

Nasser Al Khelaifi, presidente del PSG, ha parlato a Marca della situazione Superlega.

PAROLE – «Per me la Superlega non esiste e ho detto a Laporta quando la smetteranno con questa idea stupida. La Champions League è la migliore competizione per club del mondo e loro la stanno giocando visto che ci siamo affrontati nei quarti di finale. Confido che si fermi presto perché non ha senso continuare su questa strada. La porta, come ho sempre detto, per il loro ritorno è sempre aperta. I conflitti in Spagna non giovano a nessuno, tutti saranno danneggiati e mi auguro che ci sia unità fra tutte le componenti del calcio spagnolo. Sarà positivo non solo per la Spagna, ma per tutto il calcio europeo e in questo senso sono orgoglioso di avere due membri spagnoli nel Consiglio dell’ECA. Questo dice che LaLiga e i suoi club sono molto importanti per noi».