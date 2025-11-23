L’Italia vince la terza Coppa Davis consecutiva: è nella storia! Vittoria firmata Berrettini Cobolli: ecco che squadre tifano in Serie A

Italia da leggenda: terza Coppa Davis consecutiva! Il trionfo porta la firma di Matteo Berrettini e Flavio Cobolli. E la Serie A…

L’Italia del tennis scrive una nuova pagina di storia: la Coppa Davis resta azzurra. La squadra guidata da Filippo Volandri, priva di due protagonisti come Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, ha superato la Spagna 2-0 nella finale di Bologna. È il terzo trionfo consecutivo nella competizione, un’impresa che non si vedeva dal 1972. A inaugurare la serata è stato Matteo Berrettini, grande tifoso della Fiorentina, che ha regolato Pablo Carreno-Busta con autorità: 6-3, 6-4 e match chiuso senza esitazioni.

Il destino della Davis si è poi spostato sulla racchetta di Flavio Cobolli, giovane talento romano e tifoso giallorosso, chiamato ad affrontare Jaume Munar, numero 36 del ranking. Lo spagnolo ha iniziato con forza, conquistando il primo set 6-1 in appena 34 minuti e portandosi avanti anche nel secondo con un break immediato. Ma Cobolli ha reagito con carattere, trascinando il parziale fino al tie-break e imponendosi con determinazione, ribaltando l’inerzia del match.

La sfida si è decisa al quinto set, giocato punto su punto fino al 5-5. In quel momento Cobolli ha trovato il break decisivo e, spinto dal pubblico di Bologna, ha chiuso 7-5 regalando all’Italia il titolo. Game, set, match e soprattutto Championship: la nazionale azzurra festeggia ancora una volta la Coppa Davis, confermandosi regina del tennis mondiale e protagonista di un ciclo storico senza precedenti.

