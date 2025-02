Italiano: «Bravi a reagire al blackout! Stasera premiati dopo tanta sfortuna. Castro? Deve migliorare su questi aspetti»

Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione dopo la gara contro il Torino

Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione dopo la gara contro il Torino ai microfoni di DAZN

LE PAROLE – «Stavano per fare lo stesso giochino di Venezia, il primo rigorista era Dan e poi gli altri. Dan doveva batterlo, Santi lo sapeva. E’ il più freddo di tutti dal dischetto in questo momento.Abbiamo avuto 5 minuti di blackout simili a quello col Verona, stavamo complicando la gara in modo pericoloso. La reazione sul 2-1 è stata da squadra che non si è disunita. Abbiamo continuato a cercare di far male al Toro, con quello che avevamo provato e che ci ha permesso di vincere. Mai abbandonare la partita, anche nei minuti finali può accadere qualcosa. Delle volte le abbiamo perse, oggi siamo stati premiati. Castro? Pian piano acquisirà maggiore esperienza. ha 20 anni, più gioca e più riuscirà a migliorare tanti aspetti. la base è già importante per come lavora per la squadra e ha già fatto 7/8 gol e 4/5 assist. Tra qualche anno, con più esperienza, riuscirà a crescere: ha tutto per diventare un top».