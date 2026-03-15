Italiano post Sassuolo Bologna: «Contento per Dallinga, Orsolini poteva darci una mano migliore! Sugli infortuni vi dico questo»

L’allenatore del Bologna, Vincenzo Italiano, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta in campionato contro il Sassuolo

Intervenuto nel corso del postpartita di Sassuolo Bologna, il tecnico dei rossoblù Vincenzo Italiano ha analizzato così il successo maturato per 0-1 nel match del 29° turno del campionato di Serie A 2025/26. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

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SODDISFAZIONE – «Sulla scia della partita di giovedì, il primo tempo mi è piaciuto tantissimo. Sono contento per Dallinga, mi è piaciuto anche come è entrato con la Roma, e quando i ragazzi rispondono così è giusto dargli fiducia. Siamo andati presto in vantaggio e abbiamo creato i presupposti per raddoppiare più volte».

ANALISI – «Nella ripresa il Sassuolo ha cambiato sistema di gioco ed è cresciuto, quando è entrato Nzola hanno cercato profondità, ci hanno fatto abbassare ma pericoli veri e propri non ne abbiamo corsi. Prepararsi dopo la gara di giovedì contro un Sassuolo che ha giocatori frizzanti non era facile ma difendendoci bene conquistiamo tre punti importanti, e andremo a Roma col morale alto».

ORSOLINI – «Quando si subentra e non si ha la possibilità di far gol bisogna pensare per la squadra, proteggere la squadra, poteva darci una mano migliore secondo me».

INFORTUNATI – «Peccato per questi infortuni, non ci volevano, li valuteremo nei prossimi giorni».