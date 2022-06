Italiano rinnova con la Fiorentina, c’è l’accordo: tutti i dettagli sul matrimonio rinnovato tra il tecnico e i viola

La Fiorentina e Vincenzo Italiano proseguiranno insieme. Raggiunto in tal senso l’accordo per il rinnovo di contratto dell’allenatore.

In settimana arriveranno anche le firme sul contratto e successivamente l’annuncio ufficiale del rinnovo di Italiano con la Fiorentina. Martedì ultimo incontro a Firenze tra il club viola e l’entourage del tecnico per decidere se prolungare direttamente fino al 30 giugno 2025, oppure fino al 2024 con opzione per un’altra stagione. L’allenatore guadagnerà 1.7 milioni di euro, più bonus, a stagione. Lo riporta Sky Sport.