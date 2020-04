Iturbe e il mancato passaggio al Genoa: «Nessun problema fisico»

L’attaccante Iturbe ha svelato un retroscena sul mancato trasferimento al Genoa durante il calciomercato invernale

Juan Manuel Iturbe ha raccontato ai microfoni di tuttomercatoweb.com la motivazione per cui è saltato il suo trasferimento al Genoa dopo aver effettuato le visite mediche: «Non era certo un problema fisico. Una settimana dopo ero di nuovo in campo in Messico. Andato via da Genoa, ho trovato una nuova squadra sempre in Messico e mi sono trasferito al Pachuca. Non avevo alcun problema fisico».

«La verità è che quando sono sbarcato in Italia non avevo ancora un accordo al 100%. Il Genoa mi fece arrivare in Italia perché convinto che sarebbero usciti altri attaccanti. Invece, l’ultimo giorno erano ancora tutti lì e alla fine non abbiamo raggiunto l’accordo».