Jacobelli: «Allegri sotto esame, ma ha un contratto oneroso»

Le parole di Xavier Jacobelli: «Allegri, c’è l’attenuante degli infortuni, ma non quella per il poco gioco»

Intervistato da TMW Radio, Xavier Jacobelli ha parlato della situazione di Max Allegri, finito nell’occhio del ciclone dopo il brutto pareggio contro la Sampdoria. Di seguito le sue parole.

ALLEGRI SOTTO ESAME – «Più che sotto accusa, direi sotto esame ma è inevitabile. Da quando in America ha detto che per la Juve è un dovere giocare per vincere lo Scudetto. John Elkann ha parlato di una Juventus che deve essere all’altezza del suo passato, le uscite di agosto tra amichevoli e campionato non stanno aiutando la squadra. C’è l’attenuante degli infortuni, ma non quella per il poco gioco. Vlahovic ha toccato solo nove palloni, il problema è evidentemente il centrocampo che non fornisce agli attaccanti rifornimenti di qualità. Il problema non è il vice-Vlahovic, ma a centrocampo e mi dispiace che un giovane come Fagioli sia in uscita. Vista l’emergenza andrebbe dato più spazio ai giovani, Allegri parla di giocatori di categoria ma bisognerebbe far giocare giocatori come Miretti, che è stato il migliore a Genova, vanno lanciati in orbita in questo momento i giovani a centrocampo. Ho visto Gasperini inserire Scalvini, Zortea e Okoli contro il Milan, bisogna avere il coraggio di lanciare i giovani. Non è vero che non ci sono talenti in Italia, è tutta una questione di coraggio».

RISCHIO ESONERO – «Ha ancora un contratto, piuttosto oneroso, per le prossime due stagioni. È stato fortemente voluto da Agnelli, dopo le avventure con Sarri e Pirlo, un susseguirsi di allenatori inusuale per la Juventus. Chiaramente sono i risultati a decidere il destino degli allenatori bianconeri, questo lo sa anche Allegri. La dirigenza è reduce da due aumenti di capitale importanti, la Juve è sotto l’osservazione dell’UEFA per il Fair Play Finanziario e deve tornare a vincere».