Jacobelli: «Rinvii Serie A? Il problema è non partire a inizio agosto»

Nel corso di 90° Minuto il direttore di Tuttosport, Xavier Iacobelli, è intervenuto nel dibattito riguardante il rinvio delle gare di Serie A.

Io credo che il Ministro Spadafora ha sfiorato l’origine di questi problemi, che risiede nel fatto di organizzare il campionato di Serie A da inizio agosto, non dalla fine, che consentirebbe di creare delle finestre di salvaguardia. Il problema è aver aspettato venerdì per riunirsi in seduta straordinaria e prendere una decisione che tutelasse l’interesse di tutti. La domanda che ci poniamo è: ma perché non avete deciso prima?».