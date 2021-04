James Rodriguez rinato con Ancelotti: 100° gol in Europa

James Rodriguez non smette di stupire con la maglia dell’Everton. Il colombiano ha segnato il gol numero 100 in Europa

James Rodriguez sembra rinato all’Everton: il fantasista colombiano sta disputando una grande stagione agli ordini del suo mentore, Carlo Ancelotti.

James Rodriguez è andato in gol nella gara contro il Crystal Palace, pareggiata 1-1. Gol per nulla banale per il colombiano: quella segnata oggi è la rete numero 100 da calciatore in Europa. Una stagione che lo vede protagonista: 21 gare per lui, 6 gol e 8 assist.