Jankto desaparecido: la Sampdoria sente la mancanza dell’esterno

Jakub Jankto, centrocampista della Sampdoria, si è accomodato anche ieri in panchina, ma manca la sua qualità in mezzo al campo

La Sampdoria esce sconfitta dalla gara del Ferraris contro la Juventus. I blucerchiati non spiccano né per atteggiamento né tantomeno per qualità, al contrario da quanto si potrebbe pensare leggendo i nomi in campo.

Continua l’assenza sulla fascia di sinistra di Jakub Jankto: il centrocampista ceco, uno dei migliori in questa prima parte di stagione, si è dovuto accomodare in panchina nelle ultime due partite, totalizzando circa una ventina di minuti sul campo.

