Jashari Milan: i rossoneri sbloccano finalmente la trattativa? Ecco la novità e la fumata bianca adesso...

Jashari Milan: i rossoneri sbloccano la trattativa? Ecco la novità e la fumata bianca adesso è più vicina

Dopo settimane di trattative e voci di mercato, il Milan è finalmente a un passo dall’acquisto di Ardon Jashari, centrocampista svizzero classe 2002 e capitano del Lucerna, oggi in forza al Club Brugge. Il suo trasferimento al club rossonero rappresenterebbe un tassello chiave nella strategia di rafforzamento voluta dalla dirigenza per affrontare la nuova stagione con ambizione.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, i contatti tra Milan e Brugge si sono intensificati negli ultimi giorni. Sebbene manchi ancora l’intesa totale, il dialogo è in fase avanzata e l’accordo sembra ormai una formalità. La volontà reciproca di chiudere positivamente l’operazione sta alimentando l’ottimismo tra i tifosi, impazienti di accogliere un profilo giovane ma già maturo, con qualità tecniche e leadership.

Il nuovo direttore sportivo del Milan, Igli Tare, ha avuto un ruolo fondamentale nella trattativa. Con esperienza e abilità negoziale, ha saputo gestire con determinazione le complessità economiche e contrattuali dell’affare, cercando di rispettare i parametri finanziari del club senza rinunciare a un obiettivo ritenuto strategico. Tare ha lavorato fianco a fianco con la dirigenza rossonera per raggiungere una quadra che soddisfi tutte le parti coinvolte.

L’arrivo di Jashari va a rafforzare un centrocampo già arricchito da due acquisti di peso: Luka Modric, regista croato ex Real Madrid, e Samuele Ricci, mezzala italiana in ascesa. Questo mix di esperienza internazionale e talento giovane offre a Massimiliano Allegri, nuovo tecnico del Milan e già ex Juventus, numerose soluzioni tattiche in vista di una stagione impegnativa su più fronti.

Il Milan punta a costruire una rosa competitiva e sostenibile, capace di tornare protagonista in Italia e in Europa. Jashari, per visione di gioco e intensità, potrebbe essere l’elemento ideale per completare un reparto mediano che promette spettacolo.