Jeda: «Juve-Cagliari? Secondo me finirà con un pareggio»

Jeda, ex attaccante del Cagliari, ha parlato ai microfoni di cagliarinews24.com: queste le sue dichiarazioni in vista del match contro la Juve

Il tuo pronostico per Juventus-Cagliari?

«Il mio auspicio è quello che vedrebbe il Cagliari vittorioso, ma non vorrei portare male e mi auguro solo che i rossoblù facciano una grande partita, ma se dovessi scommettere direi un pareggio. Però dico al Cagliari di stare attento, perché affrontare la Juventus in questo momento con Cristiano Ronaldo come trascinatore non è mai facile, più che la squadra sarà lui l’avversario da battere».