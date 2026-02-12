Jimenez Bournemouth, ufficiale il riscatto dello spagnolo dal Milan: il comunicato e tutti i dettagli dell’affare

Jimenez Bournemouth, è stato ufficializzato il riscatto del terzino spagnolo da parte del Milan: il comunicato e i dettagli dell’operazione

Il futuro di Alex Jiménez è ufficialmente scritto e sarà ancora in Inghilterra, sulle coste del Dorset. L’AFC Bournemouth ha comunicato di aver completato l’acquisizione a titolo definitivo del giovane difensore, trasformando il prestito iniziale in un trasferimento permanente. Il terzino ventenne, arrivato in estate dal Milan con la formula del prestito con diritto/obbligo di riscatto, ha raggiunto la soglia di presenze necessaria (più della metà delle gare competitive del club) per far scattare automaticamente la clausola contrattuale.

Un impatto devastante in Premier

Jiménez, cresciuto nella Cantera del Real Madrid e passato poi per il vivaio rossonero, si è legato alle Cherries con un contratto a lungo termine fino al 2031. Il suo impatto al Vitality Stadium è stato immediato e sorprendente. Diventato rapidamente un titolare inamovibile nello scacchiere tattico di Andoni Iraola, Jiménez ha collezionato finora 22 presenze in tutte le competizioni. Momento clou della sua stagione è stato senza dubbio il primo gol in Premier League segnato contro il Liverpool, una rete che ha certificato la sua crescita esponenziale.

I riconoscimenti e le parole di Tiago Pinto

Le prestazioni dello spagnolo non sono passate inosservate: a dicembre è stato eletto Player of the Month del club e, proprio lo scorso mese, ha ricevuto il premio Man of the Match di Sky Sports nel pareggio per 1-1 contro il Brighton.

A commentare l’operazione è stato Tiago Pinto, attuale President of Football Operations del Bournemouth ed ex General Manager della Roma, che ha accolto con entusiasmo la firma: “Alex è un giovane talento che ha già dimostrato la sua energia e il suo impegno. Ha un pedigree incredibile, avendo iniziato il suo sviluppo sia al Real Madrid che al Milan. Siamo lieti di averlo come parte del nostro progetto, che continua ora dopo che l’obbligo è scattato”.

Il Milan saluta dunque definitivamente uno dei suoi prospetti, mentre Jiménez continuerà a indossare la maglia numero 20 rossonera… ma quella del Bournemouth.