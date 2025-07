Joao Felix: arriva il sorpasso dell’Al Nassr sul Benfica, accordo vicino col Chelsea? I dettagli

Joao Felix: adesso arriva il sorpasso dell’Al Nassr sul Benfica, accordo vicino col Chelsea? Tutti gli aggiornamenti

Joao Felix, attaccante portoghese classe 1999 noto per la sua tecnica e visione di gioco, è vicino al trasferimento all’Al-Nassr. Secondo fonti vicine all’operazione, il club saudita sarebbe pronto a chiudere l’accordo con il Chelsea per una cifra intorno ai 50 milioni di euro (circa 44 milioni di sterline). Il passaggio rappresenterebbe un nuovo colpo di mercato per la Saudi Pro League, sempre più attiva nel reclutare grandi nomi del calcio europeo.

Una strategia ambiziosa per l’Al-Nassr

La trattativa per Felix si inserisce nella strategia dell’Al-Nassr di costruire una squadra altamente competitiva. Il club, dove milita Cristiano Ronaldo — stella portoghese e cinque volte Pallone d’Oro — ha recentemente rinnovato il contratto del suo fuoriclasse. Inoltre, la panchina è stata affidata a Jorge Jesus, esperto allenatore portoghese con un passato importante tra Benfica, Flamengo e Sporting Lisbona, noto per la sua capacità di valorizzare giovani talenti e gestire top player.

Il Benfica superato nella corsa a Felix

Il Benfica, società in cui Joao Felix si è formato calcisticamente e ha mosso i primi passi da professionista, sembrava intenzionata a riportare il giocatore a Lisbona. Tuttavia, l’offensiva decisa dell’Al-Nassr ha messo fuori gioco i portoghesi, confermando ancora una volta la forza economica del club saudita e la sua determinazione nel dominare il mercato internazionale.

Nuova opportunità dopo un percorso altalenante

Dopo esperienze non del tutto convincenti tra Atletico Madrid, Chelsea e Milan — con prestazioni altalenanti e cambi di casacca frequenti — Joao Felix potrebbe finalmente ritrovare continuità e centralità nel progetto sportivo dell’Al-Nassr. La Saudi Pro League, in forte espansione mediatica e tecnica, rappresenta per lui una piattaforma ideale per rilanciarsi e dimostrare il proprio valore.