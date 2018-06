Inter, senti Joao Mario: «Mai più in Italia. 45 milioni? Li valgo tutti»

Il centrocampista portoghese di proprietà dell’Inter, Joao Mario, ha parlato della sua avventura in Italia e del suo futuro

«L’Inter? Non voglio riprovarci, mancherebbe la motivazione necessaria. E’ un’esperienza conclusa, zero dubbi. Quando arrivai ero carico per un progetto che sembrava stesse decollando, peccato che poi le cose andarono diversamente». Esordisce così Joao Mario, intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Il centrocampista portoghese non usa mezzi termini e parla apertamente del suo futuro ma anche del suo recente passato: «La Premier è un altro mondo: in Italia non torno più». Il calciatore portoghese, un flop nel nostro campionato, è stato ceduto al West Ham a gennaio in prestito ma non vuole più saperne di tornare a giocare nella nostra Serie A.

«Troppa pressione per i 45 milioni? Macché: io valgo questa cifra! Non è rabbia, prendo atto della situazione al netto dell’anno e mezzo trascorso a Milano. L’idea è chiara: non torno». Il giocatore parla delle cose che non hanno funzionato: «Estate 2016 dura, sotto tutti i punti di vista: cambi di proprietà e una situazione in panchina poco stabile: Mancini, De Boer, poi Pioli. Troppa confusione e per i nuovi acquisti, come il sottoscritto e Gabigol, fu dura. Nessuna giustificazione, il caos di quel momento era evidente. Anche per questo non sono riuscito a esprimermi al meglio. Le responsabilità sono dell’Inter e dell’ambiente in generale, probabilmente dell’intero calcio italiano che non fa per me. Direi di no a Juve e Milan, non per l’Inter, ma perché non amo la Serie A».