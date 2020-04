Joao Mario, frecciata all’Inter: «Il mio costo? Avevano ben altri problemi»

Joao Mario attacca l’Inter: ecco le parole del centrocampista portoghese, passato in questa estate alla Lokomotiv Mosca

Joao Mario attacca l’Inter. Ai microfoni di Canal11, il centrocampista portoghese ha lanciato una bordata al club nerazzurro. Ecco le sue parole.

JOAO MARIO – «Il prezzo di acquisto non deve pesare quando si è in campo. All’Inter non ho sentito molto il peso della cifra investita dal momento che il club, sia come società che come squadra, aveva ben altri problemi a cui pensare».