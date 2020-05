Joao Pedro: «Cagliari è casa. Serie A? Sono fiducioso»

Joao Pedro, attaccante brasiliano del Cagliari, ha parlato della stagione dei rossoblù e del suo futuro in Sardegna

Joao Pedro ha commentato il campionato del Cagliari e parlato del suo futuro: «Che peccato, era una stagione che stava andando davvero bene, soprattutto per me. Sono fiducioso, nonostante non ci sia nulla di sicuro. Abbiamo tanta voglia di rientrare ma servirà responsabilità. Lunedì abbiamo fatto i test, fortunatamente tutti negativi. Il club si sta muovendo bene, vogliamo riprendere nel modo più giusto per evitare problemi».

«Cagliari fa parte di me, è parte del mio cuore: qua ho vissuto tante cose, ho trovato la squadra giusta per fare bene. È casa, non c’è altro modo per spiegare ciò che Cagliari è per me», ha concluso l’attaccante brasiliano ai microfoni di Sky Sport.