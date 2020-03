Joao Pedro e quell’amicizia con Neymar: «Sempre insieme»

Joao Pedro ha parlato dell’amicizia coltivata con Neymar durante i periodi trascorsi insieme in nazionale

Joao Pedro ha parlato di Neymar durante una diretta Instagram con Cronache di Spogliatoio: «Abbiamo creato un’amicizia vera, dai 14 fino ai 17 anni abbiamo giocato insieme. Poi lui non è stato più convocato con le giovanili. Eravamo sempre insieme io, lui e Coutinho: in viaggio, in ritiro, ovunque».

«Conosco anche la sua famiglia e sono persone incredibili, meritano tanto. Ricordo che Neymar al Santos in partita segnava sempre due o tre gol, in allenamento ne faceva nove o dieci. Era un’altra persona: lo vedi puntare e scherzare in gara, ma in seduta è totalmente concentrato».