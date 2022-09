Joaquin ironizza: «Talmente vecchio che gioco e stabilisco dei record»

Il calciatore del Betis Joaquin ha ironizzato sulla sua conquista continua di record per la sua longevità in campo

Joaquin, leggenda del Betis che in Italia ha indossato la maglia della Fiorentina, segnando contro il Ludogorets è diventato il calciatore più vecchio a segnare in Europa League. Queste le sue parole.

LE PAROLE – «Sono talmente vecchio che ogni volta che gioco stabilisco un record. Il gol che ho fatto al Ludogorets è molto simile a quello che ho segnato con la Fiorentina contro il Palermo, ma questo vale di più perché ho qualche anno in più. È una grande soddisfazione personale perché è un gol molto bello. Sono felice di aver vinto, di aver segnato e di aver conquistato la vittoria. Una statua in mio onore? No, sennò sembra che sia morto».