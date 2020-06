Jolly Ramirez: arma in più della Sampdoria contro l’Inter

Quagliarella assente, Ramirez pronto a fare le veci del capitano della Sampdoria. Ranieri punta moltissimo sul suo jolly

Quagliarella è stato costretto ad alzare bandiera bianca per la gara di stasera contro l’Inter, ed è probabile che lo farà anche mercoledì contro la Roma. Gabbiadini guiderà l’attacco della Sampdoria a San Siro, aiutato da quello che è il vero e proprio jolly di Claudio Ranieri, ossia Ramirez.

Sull’uruguaiano ci sono molte aspettative, derivata dalla sua qualità tecnica e dalla grossa esperienza maturata nella sua carriera. La sua duttilità permette al tecnico di cambiare modulo anche a gara in corso, ragion per cui il fantasista diventa fondamentale in un ottica generale della squadra.