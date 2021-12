Jordi Alba positivo al Coronavirus: terzo caso al Barcellona

Jordi Alba è risultato positivo al Coronavirus: è il terzo caso al Barcellona dopo Lenglet e Dani Alves

Dopo Lenglet e Dani Alves, anche Jordi Alba si aggiunge alla lista dei positivi al Covid in casa Barcellona. Lo ha comunicato la stessa società catalana, aggiungendo che il laterale sinistro spagnolo sia in buone condizioni di salute e in isolamento domiciliare.

La morsa del Covid sta stringendo la Liga: nelle ultime ore infatti sono diverse le squadre spagnole che hanno annunciato positivi, la Real Sociedad addirittura dieci.