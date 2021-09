Jorginho: «Qualificazione? Se non ci crediamo noi, chi lo deve fare, voi?»

Jorginho alza il tono sulla qualificazione dell’Italia ai Mondiali Qatar 2022: ecco le dichiarazioni del centrocampista

Jorginho, ai microfoni di Rai Sport, ha parlato della possibilità di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 dell’Italia. Le sue dichiarazioni abbastanza piccate.

QUALIFICAZIONE MONDIALE – «Se non ci crediamo noi chi lo deve fare? Voi? Non credo. Abbiamo dato tutto in campo anche contro Bulgaria e Svizzera, al di là del risultato. Abbiamo tutti onorato questa maglia come sempre e come faremo anche in futuro».