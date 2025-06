Jorginho sbarca in Brasile: il centrocampista azzurro ha firmato con il Flamengo! Il comunicato

Jorginho sbarca in Brasile: il centrocampista azzurro ha firmato ora con il Flamengo! Il comunicato del club brasiliano

Jorginho cambia vita e ricomincia dal Flamengo. L’italo-brasiliano giocherà per la prima volta in Serie A brasiliana e disputerà anche il nuovissimo Mondiale per Club. La nota del club:

COMUNICATO – Ci sono novità al Mengão! Si tratta del centrocampista Jorginho, che ha militato nell’Arsenal. Il 33enne ha firmato un contratto fino a luglio 2028 e rinforzerà la squadra in vista del Mondiale per Club FIFA. Al Flamengo il giocatore indosserà il numero 21 sulla maglia.

Nato a Imbituba, Jorginho lasciò il Brasile nel 2008, ancora nelle giovanili, per giocare in Italia con l’Hellas Verona. Ottenne poi la cittadinanza italiana e si distinse con il Napoli, dove rimase per quattro stagioni, vincendo Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Nel 2018 si è trasferito al Chelsea, in Inghilterra, dove ha brillato per cinque stagioni. Ha vinto l’Europa League 2019 contro l’Arsenal e, nel 2021, ha vinto la Champions League e la Supercoppa UEFA, venendo nominato miglior giocatore in finale, oltre che l’Europeo con l’Italia. Ha fatto anche parte della squadra che ha vinto la Coppa del Mondo per Club FIFA nel 2022, come campione della stagione 2020/21.

All’inizio del 2023, Jorginho si è trasferito all’Arsenal, club in cui ha giocato fino alla fine dell’ultima stagione. La prima partita di Jorginho sarà al Mondiale per Club. Il Rubro-Negro farà il suo esordio nella competizione contro l’Espérance, club della Tunisia, il 16 giugno alle 22:00 a Philadelphia