Jovic Fiorentina, parla il papà: «Mossa giusta, vedremo chi ha ragione...»

Il papà dell’attaccante Jovic ha parlato dell’arrivo del ragazzo alla Fiorentina, lanciando anche una frecciata al Real Madrid

Milan Jovic, padre di Luka, in una intervista a Objectiv ha parlato dell’arrivo ormai prossimo dell’attaccante della Fiorentina; lanciando anche una frecciata al Real Madrid.

LE PAROLE – «La Fiorentina è la mossa giusta. Un’opportunità per tutti noi, per vedere chi ha ragione e chi ha torto. Guardiamoci negli occhi, o sei forte o non sei forte».