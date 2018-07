JTV diventa web: ecco come vedere ora il canale della Juventus

JTV, la tv ufficiale della Juventus, diventa web: ecco come seguire il canale bianconero in diretta streaming da internet

Come ormai noto lo scorso 30 giugno 2018 JTV – il canale ufficiale della Juventus – ha cessato di trasmettere i propri programmi tramite la piattaforma di Sky. Nato l’1 novembre 2006 con il nome di Juventus Channel, JTV – che ha modificato il proprio nome ufficialmente il 12 luglio 2013 – era un prodotto di produzione esclusiva della società bianconera (che precedentemente aveva subappaltato il proprio marchio a produttori esterni) dal 2016 e da tre anni circa era visibile anche in HD a tutti gli abbonati di Sky Sport senza l’acquisto di un pacchetto specifico – come avveniva invece in passato – sul canale 212 del bouquet dell’emittente satellitare che, priva dei diritti della Champions League, aveva deciso di lasciare spazio ad alcuni dei canali tematici (quello bianconero, appunto, ma anche quello della Roma). Con il ritorno della Champions League su Sky Sport per il triennio 2018/2021, tuttavia, le cose sono nuovamente cambiate.

Juventus TV ha così smesso di trasmettere su ogni frequenza televisiva. Ad annunciare la novità il direttore dell’emittente, il giornalista Claudio Zuliani, nel corso delle ultime trasmissioni del canale bianconero (leggi anche: JTV CHIUDE: L’ANNUNCIO DI ZULIANI), che ha però promesso un’altra importante innovazione: JTV non cesserà infatti del tutto le proprie trasmissioni, ma di esistere come canale televisivo. La tv bianconera si trasformerà in una vera e propria web tv di conseguenza fruibile liberamente via internet da tifosi ed appassionati. Come? Al momento ancora nessuna novità in questo senso: possibile però la nascita di una vera e propria piattaforma (un sito internet dotato anche di app per smartphone, pc e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile) raggiungibile in qualsiasi luogo ed in qualsiasi momento tramite una semplice connessione, così come è possibile pure che JTV continui a trasmettere in streaming tramite le varie piattaforme social ufficiali della società bianconera su Twitter, Instagram e Facebook. I tifosi attendono ovviamente di conoscere il futuro immediato del canale juventino, che comunque dalla stagione 2018/2019 dovrebbe continuare a seguire la squadra dal centro sportivo della Continassa e dall’Allianz Stadium.